Дагестанская делегация посетила Тюмень

Дагестанская делегация посетила город Тюмень в рамках реализации подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

В ходе визита участники обсудили развитие межрегиональных связей между субъектами, ознакомились с тюменским опытом в сфере реализации государственной национальной политики развития туризма. Кроме того, дагестанская делегация пообщалась с командным составом и курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Прошлякова, отметив в рамках встречи, что служение Родине — очень серьёзное решение, поэтому крайне важно быть достойными наследниками великого боевого прошлого страны.