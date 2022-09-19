Политика

Дагестанская делегация посетила Тюмень

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Дагестанская делегация посетила город Тюмень в рамках реализации подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

В ходе визита участники обсудили развитие межрегиональных связей между субъектами, ознакомились с тюменским опытом в сфере реализации государственной национальной политики развития туризма. Кроме того, дагестанская делегация пообщалась с командным составом и курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Прошлякова, отметив в рамках встречи, что служение Родине — очень серьёзное решение, поэтому крайне важно быть достойными наследниками великого боевого прошлого страны.

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