Дагестанская делегация посетила «Школу 21» в Москве

В кампусе состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, сенатор от республики Сулейман Керимов.

Герман Греф:

«Школа 21» готовит мотивированных и амбициозных специалистов, создавая для них уникальную среду, которая способствует созданию ИТ-сообщества. Каждый участник погружается в эту сферу с самого начала обучения, благодаря чему сразу получает практические навыки».

Сергей Меликов:

«Сегодня наша республика идёт по пути цифровизации, которая с каждым годом охватывает всё больше сфер. У нас есть талантливые ребята, которым очень интересны информационные технологии. Поэтому Дагестан хочет перенимать лучшие практики и заинтересован в развитии сотрудничества со Сбером в этой части».

Что даёт обучение в «Школе 21»?

Это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может получить востребованное образование. В ней можно изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более 10. Здесь алгоритмы, графика, Unix, WEB, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

Могут ли участниками школы стать новички в ИТ-сфере?

Да. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.

В чём особенность обучения?

Здесь используется методика «равный равному». Участники работают над ИТ-проектами индивидуально или в команде — без менторов, лекций и оценок. Каждый сам выстраивает удобный для себя график, двигается по своей индивидуальной образовательной траектории и наряду с программированием развивает мягкие навыки.