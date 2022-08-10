Дагестанская делегация посетила с рабочим визитом Краснодарский край

Первым делом побывали в Военном центральном госпитале в Краснодаре, где проходят лечение дагестанцы, участвовавшие в специальной военной операции.

Далее состоялась встреча с заместителем директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александром Бородовкой.

Заместитель министра по национальной политике и делам религий Гарун Давыдов рассказал о цели визита делегации из Дагестана, проинформировал о тех встречах, которые состоялись, в том числе с представителями дагестанского землячества.

Он обратился с просьбой назвать одну из улиц Краснодара в честь поэта и писателя Расула Гамзатова, поскольку 2023 год, согласно Указу Президента России, объявлен годом Расула Гамзатова.

Александр Бородовка обещал оказать содействие.

Стороны отметили важность взаимодействия двух регионов и отметили, что сотрудничество продолжится в более тесном формате.

Встреча завершилась вручением памятных подарков.

В завершении состоялась встреча с сотрудниками Центра национальных культур.