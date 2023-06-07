Дагестанская делегация посетила московскую «Школу 21»

В кампусе «Школы 21» города Москвы при участии главы Дагестана состоялось рабочее совещание, в котором также приняли участие Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. «Школа 21» — это бесплатная школа программирования от Сбера, где можно изучить более десяти различных цифровых направлений и сфер.

Представители делегации ознакомились с методикой и процессами обучения, обсудили перспективы развития проекта в регионах.

Сергей Меликов высоко оценил перспективы школы и отметил, что Дагестан заинтересован в подготовке ИТ-специалистов нового поколения в сотрудничестве со Сбером.