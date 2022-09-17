Дагестанская делегация посетила город Новосибирск

В состав делегации вошли первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов, Герой Российской Федерации Загид Загидов, заместитель председателя Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Шамиль Хадулаев, руководитель ЦИИ «Врата истории» Дагестанского гуманитарного института Мурадула Дадаев, представитель Муфтията РД в г. Новосибирске Идрис Асадулаев.

Делегация встретилась с заместителем министра по региональной политике Новосибирской области Светланой Шибаевой. Во встрече также приняла участие начальник управления по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями министерства Анна Лопарева.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области национальной и межконфессиональной политики, проведения совместных мероприятий, в том числе по профилактике экстремизма и терроризма.

Далее делегация встретилась с главой администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска Сергеем Канунниковым.

Канунников поделился с гостями той работой, которую проводит администрация города, особенно по сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия. Рассказал о мероприятиях, направленных на формирование гражданских и патриотических чувств у населения. Подробно остановился на работе с молодежью.

В свою очередь представители органов государственной власти, общественных и образовательных организаций Дагестана проинформировали о проводимой в регионе работе по тем же направлениям, поделились опытом.

Следующая встреча – со студентами – выходцами из Дагестана в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Гарун Давыдов, первый заместитель министра по национальной политике и делам религий РД, подчеркнул важность и необходимость выбранной профессии, пожелал достойно носить погоны и имя дагестанца.

Загид Загидов, Герой Российской Федерации, особый акцент сделал на важности искреннего служения своему Отечеству и отстаиванию целостности его границ.

Студенты активно включились в беседу, задавали вопросы, а в конце мероприятия сделали совместное фото.

Также делегация встретилась с дагестанцами – курсантами Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища.

Представители делегации рассказали о цели визита в регион, о том, какая работа проводится в сфере межнационального и межконфессионального сотрудничества.

Далее прошла встреча с муфтием Новосибирской области Салимом хазратом Шакирзяновым.

Стороны обменялись опытом работы с молодёжью, отметили важность донесения достоверной информации, договорились о взаимодействии в вопросах духовного и патриотического воспитания будущего поколения.

Отметим, что выездные мероприятия проходят в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Целью мероприятия является формирование общероссийской гражданской идентичности среди этнических дагестанцев, проживающих в субъектах Российской Федерации, неприятие идеологии экстремизма.

Проект реализуется Дагестанским гуманитарным институтом по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Пресс-служба ДГИ