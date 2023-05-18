Дагестанская делегация изучает новые возможности исламского финансирования на специальном образовательном курсе Сбера в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Слушателей знакомят со спецификой исламского коммерческого права и банковской деятельности, бухгалтерского учета и корпоративного управления.

По завершении курса участники получат сертификат СберУниверситета и AAOIFI о подтверждении изучения основ исламской финансовой деятельности.

Среди спикеров:

Фархан Нур, руководитель программ по наращиванию потенциала международной организации AAOIFI (Бахрейн);

Исмаил Эбрахим Десаи, муфтий, руководитель отдела глобальных исламских финансовых услуг (GIFS), (ЮAP);

Хондамир Нусратхужаев, менеджер отдела бухгалтерского учета и отчетности Исламского банка развития, член правления AAOIFI.

Напомним, дагестанская делегация по поручению главы республики Сергея Меликова принимает участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: Kazanforum», который в эти дни проходит в Казани.