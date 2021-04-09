Политика

Дагестанская ассоциация перевозчиков получит помощь от Минтранса РД

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Минтранспорта Дагестана провело совещание с участием первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Леонида Липсица, руководителей фирм пассажирских перевозок.

Руководитель Минтранса РД Ширухан Гаджимурадов отметил, что эта ассоциация — новшество для республики. Однако она позволит защитить права перевозчиков.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД готово на первых порах оказать ассоциации всю необходимую помощь, юридическую поддержку. Также ассоциации будет представлена площадка для собраний.

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