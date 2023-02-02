Дагестанки могут присоединиться к проекту «Женщины за здоровое общество»

Проект «Женщины за здоровое общество» направлен на реализацию национальной политики по укреплению общественного здоровья и объединение по всей России женщин-лидеров, занятых в социальной сфере и выполняющих роль амбассадоров ценностей здоровья.

Проект «Женщины за здоровое общество» был разработан и запущен в 2021 году выпускницами программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС России. Проект поддержан Фондом Росконгресс, Советом Евразийского женского форума, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, ГБУЗ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы» и АНО «Национальные приоритеты».

В рамках проекта создана одноименная федеральная интернет-платформа, где представлены конкретные инициативы, направленные на построение здорового общества. На платформе собираются лучшие практики, которые помогают повысить качество жизни людей, сформировать ответственное отношение к своему здоровью и ценности здорового образа жизни. Выявлению наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик помогает Всероссийский конкурсный отбор лучших женских проектов, направленных на сохранение здоровья.

Первый конкурс проходил в 2021 году по следующим номинациям: «Технологии для здоровья», «Материнство и детство», «Здоровый работник — здоровая организация», «Спорт – основа здоровья», «Поддержка старшего поколения», «Женское здоровье», «Продвижение профилактики заболеваний и основ ЗОЖ». Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок более чем из 50 регионов РФ. Присоединиться к проекту «Женщины за здоровое общество» и стать членом сообщества можно на официальном сайте https://womenforhealth.ru/.