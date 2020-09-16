Дагестанка стала призером WorldSkills Russia 2020

Бронзовым призером Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала конкурсантка из Дагестана, учащаяся школы № 60 г. Махачкалы Наида Асадуллаева. Она показала лучшие результаты в региональном этапе соревнований и вышла в Финал.

Подготовкой Наиды к чемпионату занималась преподаватель Медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Мадина Зубаировна Нурутдинова, которая является экспертом в данной компетенции.

В этом году, на данном этапе конкурсных соревнований, уже двое участников из Республики Дагестан заняли призовые места в Финале Worldskills Russia. Дагестан превзошел показатели прошлого года по участию в чемпионате и количеству занятых призовых мест.

Поздравляем Наиду Асадуллаеву и эксперта по компетенции «Медицинский и социальный уход» Нурутдинову Мадину Зубаировну с победой на чемпионате Worldskills Russia 2020.