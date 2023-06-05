Дагестанка стала победителем Всероссийского проекта «Министерство школьной моды» и «Шеф в школе»

Движение Первых подвело итоги Всероссийского проекта «Министерство школьной моды», финал которого состоялся в Москве. Для победителей проекта, это 200 школьников из 59 регионов страны, были организованы теоретические и практические мастер-классы, подарки, а также модный показ с участием российских звезд и знаменитых моделей. Ученица 29 школы г. Махачкалы Камила Расулова, стала победителем двух Всероссийский проектов «Министерство школьной моды» и «Шеф в школе». «Мне всё очень понравилось, это было незабываемо. Море положительных эмоций и впечатлений я получила на Фестивале Первых, на котором я прошла различные увлекательные мастер-классы, пополнила свои знания и получила интересные сувениры, которые ещё долго будут напоминать мне об этом масштабном и ярком событии. Очень впечатлил финал проекта «Министерства школьной моды»! Нас наградили дипломами победителя и сделали нам подарки. Также я посетила мероприятия по проекту «Медиапритяжение». Была очень интересная и познавательная встреча с известными блогерами и режиссерами. Очень увлекательной была поездка в Yappy, где мы познакомились и пообщались с невероятно крутыми ребятами», — поделилась Камила Расулова. Главным событием проекта стала презентация лимитированной коллекции школьной формы, эскизы которой создали сами ребята, ставшие победителями конкурса «Министерство школьной моды». «У меня растут юные школьники и, хоть это и мальчики, и пока им не очень важно во что они одеты, но, тем не менее, школьная форма важна. Я прекрасно помню то чувство — отсутствия прекрасного — во времена моей школьной формы. Это были унылые коричневые платья, а по праздникам белый передник. Детям нужны краски! Им нужно самовыражение, в том числе и через одежду. Отражение в зеркале должно приносить удовольствие. Я уверена, что участие в таких проектах не только поможет ребятам интересно провести время, но и станет первым шагом в будущей профессии», – прокомментировала Наталья Подольская. Оригинальные изделия детей, ставших авторами эскизов, продемонстрировали на подиуме знаменитые артисты и профессиональные модели певица Юлия Савичева, теле- и радиоведущая Юлия Барановская, фотомодель, телеведущая и блогер Елена Кулецкая, российская синхронистка Дарья Коробова, гимнастка Самира Мустафаева, актриса Елизавета Базыкина, а также певица Наталья Подольская. Проект «Министерство школьной моды» направлен на раскрытие творческого потенциала школьников и профессиональное развитие навыков обучающихся в сфере дизайна и моды.

Источник: Мирмол