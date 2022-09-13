Дагестанка одержала победу в Национальном финале Worldskills Russia

Финал Х Национального чемпионата Ворлдскилс Россия 2022 проходил 8-12 сентября в Мордовии, г. Саранск.

В финале юбилейного чемпионата принимали участие команды из 11 регионов и городов Российской Федерации. Соревнования проходили по трём модулям: проектно-исследовательская деятельность и робототехника, виртуальная экскурсия, организация совместной деятельности детей и воспитателя.

Студентка 1 «а» курса Дербентского профессионально-педагогического колледжа имени Г.Б. Казиахмедова Полина Гамзатова, выступившая в компетенции «Дошкольное воспитание», заняла первое место и получила золотую медаль Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Подготовила участницу и привела ее к победе региональный эксперт WorldSkills, заместитель директора по дополнительному образованию и инновационному развитию Дербентского профессионально-педагогического колледжа имени Г.Б. Казиахмедова Наталья Левкович.