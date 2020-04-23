Общество

Дагестанец вошел в номинацию Forbes

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Журнал «Forbes» в категории «Социальные практики» среди других кандидатов номинировал дагестанца Мухаммада Амирагаева, создателя приложения «Tooba», которое специализируется на осуществлении финансовых операций благотворительных фондов.

На данный момент более тридцати фондов используют этот сервер для осуществления переводов. Амирагаев учился в ОАЭ, свободно владеет несколькими языками.

Напомним, что в итоге в категорию «Социальные практики» войдут наиболее перспективные россияне младше тридцати лет.

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