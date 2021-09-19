Дагестанец стал победителем трека «Наука» конкурса «Лидеры России»

Определены победители трека «Наука» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ими стали 33 российских деятеля науки из 15 регионов. Среди победителей врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Руслан Исамутдинович Абакаров.

По словам организаторов конкурса, победители смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.

Стоит отметить, что победители встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий. 18 победителей трека, набравших наибольшее количество баллов в оценочных мероприятия, поедут на суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году.

Источник: Дагестанская правда