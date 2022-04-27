Дагестанец совершил подвиг во время спецоперации на Украине

Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов. Это в свою очередь, дало возможность развить стремительное наступление группировки войск РФ на районы, подконтрольные радикалам. ( Из информации телеканала «Звезда).

С гордостью сообщаем, что Джавад наш земляк, он уроженец Ногайского района, окончил школу им. Джанибекова. Выпускник Военной Академии в Санкт-Петербурге.

Отец Джавада, Мурат Мамутов сам прошел военную операцию в Афганистане и имеет правительственные награды. На данный момент, трудясь в администрации района снискал уважение и за хорошую работу во время пандемии, на днях был награжден именными часами Главы Дагестана.

А дедушка Мамутов Тасырай ушел на фронт в 1941 году и в 42 –м пропал без вести.

Сам Джавад показал скромность и сказал отцу, что он просто выполняет поставленные Родиной задачи.