Дагестанец Саид Гусенов занял 2 место в конкурсе РосНОУ

1 июня прошёл финал конкурса «Образование меняет жизнь 2022» в РосНОУ. В финале участвовало 12 конкурсантов со всех регионов, в том числе Гусенов Саид Вазирович, ученик 10 класса МБОУ Хазарской СОШ Дербентского района. Этот этап был важным и отвественным для участников, так как они разрабатывали собственные проекты в рамках тех профессий, которым они хотят обучиться в РосНОУ.

Во время финального мероприятия конкурсанты презентовали свои уникальные проекты перед независимым жюри. По итогам финальной защиты проектов, жюри определило 4 победителей. Среди победителей ученик нашей республики Гусенов Саид занял почетное 2 место.

Проект был организован Федерацией мигрантов России совместно с Российским новым университетом. «Для меня самое главное было участие, хотелось поделиться своими знаниями, ну и естественно победить тоже хотелось, точнее больше как-то оценить свои знания. Очень рад, что мои труды так высоко оценили», — делится Саид.