Дагестанец Саид Азизов победил во Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовым институтам

Олимпиада прошла в Байкальском государственном университете. Дагестанец Саид Азизов стал победителем в номинации от компании «Росгосстрах». Он является студентом Нижегородской академии МВД РФ.

Олимпиада проходила по направлениям: банковское дело и банковская деятельность, некредитные финансовые организации, страхование, негосударственные пенсионные фонды, рынок ценных бумаг и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Победителя выбирали по итогам двух этапов: первый этап – тестирование и второй этап – решение разных задач.