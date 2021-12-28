Общество

Дагестанец Саид Азизов победил во Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовым институтам

Оставить комментарий

Олимпиада прошла в Байкальском государственном университете. Дагестанец Саид Азизов стал победителем в номинации от компании «Росгосстрах». Он является студентом Нижегородской академии МВД РФ.

Олимпиада проходила по направлениям: банковское дело и банковская деятельность, некредитные финансовые организации, страхование, негосударственные пенсионные фонды, рынок ценных бумаг и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Победителя выбирали по итогам двух этапов: первый этап – тестирование и второй этап – решение разных задач.

Также читают:

Полномочия по обеспечению детей-сирот жильём перед...
В «Доме-интернате «Забота» открыли отделение для а...
На форуме «Каспий 2021» прошёл психологический сем...
Сотрудники ЦУР присоединились к Общероссийской акц...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *