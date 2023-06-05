Дагестанец посмертно представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени

Дагестанец, гвардии старший лейтенант Магомед Гусейнов посмертно представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

Он прошёл путь от Михайловской артиллерийской академии до участия в спецоперации.

Магомед героически проявил себя при исполнении служебного долга. Был верным боевым товарищем, в рядах десантных войск сражался в самых «горячих» точках. Вернулся на передовую даже после после двух ранений.

«Мама, мои ребята там воюют, я здесь долго не останусь», — вспоминает диалог с сыном Туказаман Гусейнова.

В скором времени матери героя будет передана награда.