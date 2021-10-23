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Дагестанец Мурад Хушлаев принимает участие в «Детском Евровидении – 2021»

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30 октября будет известен финалист от России на «Детском Евровидении–2021». Организаторы национального полуфинала «Детского Евровидения –2021» Академия Игоря Крутого при информационной поддержке телеканала «Карусель».

26 октября молодой дагестанец Мурад Хушлаев поборется за право представлять Россию на международном песенном конкурсе во Франции в городе Париже 19 декабря.

Трансляцию Национального финала конкурса «Детское Евровидение–2021» будет вести федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель».
Начало 30 октября в 19:00 часов.

Поддержать Мурада и проголосовать за него вы можете с 20 по 25 октября на сайте http://jesc-russia.com/

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