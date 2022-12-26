Дагестанец Исрафил Магомедов удостоен звания Героя России посмертно

Сергей Меликов и командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев передали «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации семье капитана Исрафила Магомедова. Этой награды он был удостоен посмертно в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

Церемония передачи высшей государственной награды родным офицера Северного флота состоялась в Доме Дружбы, в Махачкале.

Исрафил Магомедов стал пятым дагестанцем, кому за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя России. Золотой Звезды ранее удостоены старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, генерал-майор Эседулла Абачев, майор Энвер Набиев и старший лейтенант Руслан Курбанов.

Сергей Меликов отметил: «Исрафил прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за нашу Родину. Героизм нашего земляка идет от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас. Они в нашем национальном характере. На таких примерах, как Исрафил Магомедов и другие ребята, участвующие сегодня в специальной военной операции на Украине, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, понимаем, как важно с детства прививать ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей».

В специальной военной операции капитан Исрафил Магомедов принимал участие с 23 мая 2022 года. В начале октября этого года личный состав мотострелковой бригады под командованием офицера Магомедова участвовал в тяжелых оборонительных боях в Херсонской области. Благодаря умелым и решительным действиям офицера было отбито множество атак превосходящих сил противника, из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожены десятки единиц бронированной техники, включая танки и пулеметные расчеты, сохранены жизни товарищей по орудию. В результате противник вынужден был отойти от укрепленных занимаемых позиций.

Капитан Магомедов, командуя батареей на самом сложном и ответственном участке фронта в районе населенного пункта Новокаменка, показал пример подлинного служения Отчизне. С мая 2022 года батареей под командованием Исрафила Магомедова было уничтожено большое количество техники противника, что оказало решающее влияние на выполнение поставленных задач.