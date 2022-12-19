Дагестанец Гасан Гасанов награжден памятными часами от руководства элитарного клуба «Что? Где? Когда?»

В субботу, 17 декабря, на базе Военно-учебно научного центра Военно-Морского флота имени адмирала Кузнецова прошёл чемпионат Западного военного округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», где участвовал уроженец Дагестана, курсант 5 курса Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В.Хрулёва Гасанов Гасан.

Будущий офицер выступал в роли тренера и руководителя сборной команды по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Курсант Гасанов играет в ЧГК на профессиональном уровне уже более 5 лет, имеет рейтинг в Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», является чемпионом Санкт-Петербурга и лучшим капитаном клуба 2020,2021 годов.

В игре принимали участие 10 военных вузов Санкт-Петербурга. Созтязание проходило в три тура. На игре присутствовали магистр Алексей Блинов и знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Мун.

Сборная ВА МТО под руководством Гасана Гасанова стала чемпионом игры, а сам юноша был награждён памятными часами от руководства игры «Что? Где? Когда?»

Источник: Молодежь Дагестана