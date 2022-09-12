Дагестанец Аслан Гаджиагаев стал участником престижного Межконтинентального заплыва через пролив Босфор.

Это ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде Босфора, разделяющего Европу и Азию. Организатором заплыва, проводимого с 1989 года, выступает Олимпийский комитет Турции.

22 августа Аслан Гаджиагаев проплыл дистанцию в 6,5 км за 1 час 11 минут и 1 секунду. Участниками заплыва стали более чем 2,5 тысячи человек.

Аслан Гаджиагаев также известен как альпинист, участвующий в международном проекте по восхождению на семь самых значимых вершин. Он уже покорил такие вершины как Костюшко, Австралия (2228 м), Эльбрус, Европа (5642 м), Килиманджаро, Африка (5 895 м), Аконкагуа, Южная Америка (6962 м).

Аслан Гаджиагаев также намерен покорить такие вершины, как Денали, Северная Америка (6190 м), Винсон, Антарктида (4892 м) и Эверест, Азия (8848 м).