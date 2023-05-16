Дагестан завершит строительство мясокомбината полного цикла «Дагмясо» к середине 2024 года

В Дагестане сегодня заложен первый камень будущего производства полного цикла по переработке мяса мощностью до 5 тыс. тонн в год «Дагмясо».

Объект будет располагаться в Кизилюртовском районе в селе Кульзеб.

По данным пресс-службы Правительства Дагестана, общая сумма инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

На выходе комбинат будет осуществлять забой 50 голов КРС и 700 голов МРС в смену. Готовая продукция (колбасы, тушенка и другое) будет поставляться как на местные рынки, так и отправляться в регионы.

Кроме того, на предприятии будет создано 100 новых постоянных рабочих мест.

Источник: Мирмол