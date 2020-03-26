Дагестан завершает первый этап реализации федерального проекта «Чистая вода»

Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин обсудил выполнение проекта «Чистая вода» и «Сохранение лесов» на Северном Кавказе в режиме видеоконференции.

О том, как программа работает в Дагестане, рассказал вице-премьер республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В 2019 году Дагестан принимал участие сразу в четырех проектах. 5 водоснабжающих объектов уже завершили. Работы проводят сразу в нескольких районах. 500 тысяч человек уже получили качественное водоснабжение.

Из республиканского бюджета на эти цели выделили до 2 млрд рублей. На эти средства построят 48 объектов.

В 2020 году в бюджет заложено до 4 млрд рублей на строительство 62 объектов.

На проект «Сохранение лесов» в 2019 году Дагестан потратил до 62 млн рублей. На сегодняшний день закончили обновление технической базы госучреждений; восстановление лесов завершено на площади больше 500 гектаров. В 2020 году на эти цели заложено до 44 млн рублей.

В 2020 году на федеральный проект «Комплексная система обращения с ТБО» республика выделит дополнительные средства. На эти деньги построят 5 комплексов мусоросортировки.

По федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия» в Дагестане открыли Самурский национальный парк.

Москва дает Дагестану до 900 млн руб. В 2022 году сумма дойдет до 1,5 млрд рублей.