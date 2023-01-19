Дагестан занимает одно из ведущих мест в России по количеству объектов культурного наследия

Об этом заявил премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с коллективом регионального Агентства по охране культурного наследия.

Глава кабмина отметил, что охрана и сохранение культурного наследия, национального достояния нашей республики и страны в целом, являются основными задачами Агентства по охране культурного наследия РД, так как наша республика занимает одно из ведущих мест в России по количеству объектов культурного наследия, общее количество которых я на ее территории составляет более 8,5 памятников.

«В настоящее время вы осуществляете большую и скрупулезную работу. В целом, насколько мне известно, план работы Агентства на 2022 год выполнен. Вместе с тем, всегда есть над чем работать. Много работы предстоит в части уменьшения количества бесхозяйных объектов культурного наследия», — расставил приоритеты Абдулмуслимов, обращаясь к присутствующим.