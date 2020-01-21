Дагестан занимает 2 место по темпам сокращения преступности

20 января МВД по РД подвело итоги деятельности за 2019 год. На расширенном совещании, проведенном в ведомстве, присутствовал Владимир Васильев.

В Дагестане в прошлом году зарегистрировано 13627 преступлений, по сравнению с 2018 годом их количество уменьшилось на 8%, число нераскрытых преступлений составляет чуть более 10%. Такие данные привел замминистра внутренних дел Дмитрий Гутыря.

Отмечается сокращение числа убийств, нападений на сотрудников правоохранительных органов, мошенничества, грабежей, изнасилований и других тяжких и особо тяжких преступлений. Процент раскрываемости таких преступлений также улучшился.

Количество преступлений с использованием огнестрельного оружия уменьшилось более чем на 11%. Этот показатель является результатом деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.

Улучшение показателей зафиксировано и в розыске скрывающихся от правосудия лиц.

В числе наиболее важных проблем остается обеспечение безопасности на дорогах. За прошлый год было зарегистрировано 691 правонарушение коррупционного характера. В Дагестане отмечается снижение уровня преступности по сравнению с другими регионами СКФО. По стране республика занимает второе место по темпам уменьшения преступности. В регионе в 2019 не зафиксировано ни одно убийство от преступлений террористического характера.

Глава Дагестана напомнил, что сам проработал в правоохранительной системе и понимает важность проводимой работы. Владимир Васильев связал позитивные изменения с эффективной работой ведомства и поблагодарил за достигнутые успехи.