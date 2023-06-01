Нацпроекты в РД

Дагестан за последние годы лидирует по количеству строящихся объектов образования среди регионов страны

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Об этом на открытии нового детсада напомнил Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Всего до конца текущего года будут построены около 50 объектов образования, где будут воспитываться и учиться наши дети, становиться взрослее и смышленее. Так что дагестанских ребят ждёт ещё немало подобных торжественных событий в этом году», — сказал глава республики.

Позитивных изменений республика добилась, прежде всего, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, подчеркнул глава республики. Он также поблагодарил Минпросвещения за постоянное внимание к региону, а Минобороны – за реализацию проектов по строительству объектов образования.

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