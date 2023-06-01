Дагестан за последние годы лидирует по количеству строящихся объектов образования среди регионов страны

Об этом на открытии нового детсада напомнил Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Всего до конца текущего года будут построены около 50 объектов образования, где будут воспитываться и учиться наши дети, становиться взрослее и смышленее. Так что дагестанских ребят ждёт ещё немало подобных торжественных событий в этом году», — сказал глава республики.

Позитивных изменений республика добилась, прежде всего, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, подчеркнул глава республики. Он также поблагодарил Минпросвещения за постоянное внимание к региону, а Минобороны – за реализацию проектов по строительству объектов образования.