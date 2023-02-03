Дагестан является лидером в СКФО по производству овощей

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что с учетом современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Россия, роль и место сельского хозяйства существенно возрастает. Вместе с тем возрастает и внимание руководства страны к вопросу решения проблем продовольственного обеспечения.

На сегодняшний день Дагестан занимает лидирующие позиции по производству овощей — 2 место в РФ, что составляет 10,61 % и 1 место в СКФО — 62,38 %, а по производству плодов 3 место в РФ и 2 место в СКФО.

В то же время было отмечено, что на переработку поступает лишь незначительный процент.

В связи с чем, премьер особо подчеркнул, что наряду с развитием сырьевой базы отрасли параллельно необходимо развивать и сферу переработки.