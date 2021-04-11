Дагестан является лидером СКФО по инвестициям в основной капитал

В Дагестане с рабочим визитом пребывает министр экономического развития России Максим Решетников, с которым проведены деловые встречи и совещание, в рамках которого обсуждены все актуальные для Дагестана направления экономического и социального развития.

В частности, в рамках встречи озвучены достижения республики в области инвестиционных вложений в основной капитал. По последним данным, в 2020 году рост инвестиций составил 13,6%, что выводит Дагестан в лидеры по СКФО, хотя в общероссийском масштабе данный показатель занимает 18 место. Однако, если оценивать темпы прироста инвестиций за последние 5 лет, то они составляют 21%, что является лучшим показателем по стране в этот период.