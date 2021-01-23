Дагестан вышел в рекордсмены по внедрению цифрового оразования «Точка роста»

В 2019 году по всей России открылись пилотные Центры допобразования цифрового, гуманитарного и естесственнонаучного профилей под общим названием «Точка роста». На сегодняшний день Дагестан явился лидером по темпам внедрения новой образовательной среды — в сёлах республики открыто 380 центров. И только 42 из них были открыты в 2020 году, 168 — 2019 году.

Следует отметить, что «Точки роста» — это центры с современным техническим оснащением для всестороннего развития учащихся: здесь доступна система виртуальной реальности, 3D-принтеры, компьютеры, квадрокоптеры, зеркальные фотоаппараты и другая техника для слесарных работ.