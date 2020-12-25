Дагестан выполняет нацпроекты с учетом новых задач

В Дагестане начнут решать новые задачи по национальным проектам. Они похожи по всей стране: касаются здравоохранения, демографии, образования, комфортной среды. Их накануне обозначил Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сергей Меликов потребовал от глав районов и городов решать президентские задачи.

Сейчас в Дагестане реализуются 12 нацпроектов. Их цели скорректированы из-за пандемии коронавируса.

Сергей Меликов подчеркнул, что важны не цифры в отчетах и освоение денег ради докладов, а реальное улучшение условий для людей.

В республике построены школы, детские сады, благоустроены дороги — все это в рамках национальных проектов.

В следующем году продолжат выполнение новых задач нацпроектов.