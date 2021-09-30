Дагестан выходит на второе место на Северном Кавказе по количеству частных инвесторов

Московская биржа приводит данные на начало сентября, о том, что жители Дагестана открыли около 27 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. В прошлом году их было в два раза меньше.

Таким образом, Дагестан вышел на второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края.

Индивидуальный инвестиционный счет – это вид брокерского счета для операций с ценными бумагами. Главный плюс ИИС в том, что можно получить поддержку от государства в виде налогового вычета в 13% с вложенной суммы вдобавок к вероятному доходу от инвестиций (но не более 52 тысяч рублей за год). Однако стоит помнить, что деньги на ИИС не застрахованы государством.