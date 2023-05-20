Дагестан всегда славился достижениями в животноводстве

В Республике Дагестан с 16 по 19 мая 2023 года проходила XXIII выставка племенных овец и коз. Выставка проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.

В выставке принимают участие более 80 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из 13 регионов России, которые представили более 450 голов овец и коз.

Гостями выставки стали ученые и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, специалисты Минсельхоза России, представители органов управления АПК регионов РФ, племенных служб регионов страны и многие другие.

В рамках мероприятия проходят тематические круглые столы: по вопросам интенсификации производства баранины, разработки механизмов повышения рентабельности производства шерсти, а также по подготовке кадров АПК (в первую очередь для овцеводства).

В мероприятии, посвященном достижениям и перспективам развития овцеводства и козоводства в России, приняли участие член Совета Федерации РФ Дина Оюн, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов, президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов и другие лица.

С подробным докладом о тенденциях, потенциале и путях инновационного развития овцеводства в Дагестане выступил Шарип Шарипов. По его словам, 22% российских овец содержится в Дагестане. Сегодня в стране лишь Дагестан и Карачаево-Черкесия смогли превзойти по численности поголовья МРС уровень 1990 года, а производство баранины в Дагестане с того периода выросло на 40% и достигло почти 37 тыс. тонн в убойном весе.

Он отметил, что поддержка овцеводства в республике выросла почти до 708 млн рублей, в чем большая заслуга Минсельхоза РФ.

Комиссия из числа ученых-экспертов определит победителей XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Дагестане. В экспертную комиссию выставки входят более десяти авторитетных специалистов в области животноводства и селекции.

Дагестан всегда славился достижениями в животноводстве. Нашей республике есть что показать, есть опыт, которым овцеводы поделятся со своими коллегами из регионов и послужит взаимовыгодному сотрудничеству.

Российская выставка племенных овец и коз позволит показать широту проводимой в отечественном овцеводстве селекционно-племенной работы, которая помогает при наименьших затратах производить больше конкурентоспособной продукции.

Выставка в Дагестане проводится достойно, на очень высоком уровне. В регионе подошли со всей ответственностью к приему ее участников и гостей. Дагестан оправдывает статус ведущего овцеводческого региона.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»