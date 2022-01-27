Дагестан впервые посетят представители высшего руководства ПАО “Газпром”

Завтра, 28 января, ожидается прибытие в Дагестан делегации ПАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления, члена Совета директоров госкорпорации Виталия Маркелова.



В ходе визита запланированы встреча с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и проведение совещания по вопросам взаимодействия компаний группы «Газпром» и Правительства РД, а также по выработке комплекса мер по выполнению перечня поручений Президента России Владимира Путина по итогам пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2021 года.

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