Дагестан вошёл в топ-10 направлений по программе туристического кешбэка

Дагестан вошёл в десятку самых популярных туристических направлений за первые дни осеннего этапа программы туристического кешбэка. Рейтингом поделилась глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. <…> Топ-10 направлений за первые дни кешбэка: Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия» – написала Догузова.

По словам главы ведомства, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раз.

Напомним, осенний этап программы туристического кешбэка стартовал в России на прошлой неделе и продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Запланированная сумма на возврат средств по программе составляет 3 млрд руб. В случае если кешбэк будет выбран раньше, действие акции завершится раньше срока.