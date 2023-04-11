Дагестан вошел в ТОП-10 всероссийского конкурса «Маршрут построен»

Дагестан показал один из лучших результатов во всероссийском конкурсе «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие», призванном определить самые востребованные регионы для молодежных путешествий. По результатам оценок экспертного жюри и народного голосования республика вошла в ТОП-10.

Региональный маршрут «Легенды Дагестана» включает главные туристские достопримечательности: Сулакский каньон, цитадель «Нарын-Кала», бархан Сарыкум, Чиркейскую ГЭС и другие.

Маршрут также охватывает и интерактивные форматы: мастер-классы по приготовлению традиционных блюд дагестанской кухни и изготовлению сувенирных продукций по народным художественным промыслам.

Предложенный региональный маршрут будет дальше развиваться и дополняться, чтобы в последующем стать официальным туром программы «Больше, чем путешествие».

Напомним, что для участия в конкурсе была создана региональная команда под руководством министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмина Мерданова, в которую также вошли представители Министерства по делам молодежи Дагестана, туристского сообщества и научные эксперты.