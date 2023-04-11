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Дагестан вошел в ТОП-10 всероссийского конкурса «Маршрут построен»

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Дагестан показал один из лучших результатов во всероссийском конкурсе «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие», призванном определить самые востребованные регионы для молодежных путешествий. По результатам оценок экспертного жюри и народного голосования республика вошла в ТОП-10.

Региональный маршрут «Легенды Дагестана» включает главные туристские достопримечательности: Сулакский каньон, цитадель «Нарын-Кала», бархан Сарыкум, Чиркейскую ГЭС и другие.

Маршрут также охватывает и интерактивные форматы: мастер-классы по приготовлению традиционных блюд дагестанской кухни и изготовлению сувенирных продукций по народным художественным промыслам.

Предложенный региональный маршрут будет дальше развиваться и дополняться, чтобы в последующем стать официальным туром программы «Больше, чем путешествие».

Напомним, что для участия в конкурсе была создана региональная команда под руководством министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмина Мерданова, в которую также вошли представители Министерства по делам молодежи Дагестана, туристского сообщества и научные эксперты.

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