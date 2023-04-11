Дагестан войдет в маршрут морских круизов теплохода «Петр Великий»

Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках встречи с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

«Мы, конечно, с нетерпением ждем выхода на рейд нашего судна «Петр Великий», который, в принципе, может стать флагманом круизного сообщения.

Вы вместе с нами участвуйте в формировании этого круизного маршрута и там, конечно, будут и Махачкала, и Каспийск. Все основные курортные города, расположенные на Каспийском море, будут включены в этот маршрут», — сообщил Игорь Бабушкин.