Экономика

Дагестан войдет в маршрут морских круизов теплохода «Петр Великий»

Оставить комментарий

Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в рамках встречи с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

«Мы, конечно, с нетерпением ждем выхода на рейд нашего судна «Петр Великий», который, в принципе, может стать флагманом круизного сообщения.

Вы вместе с нами участвуйте в формировании этого круизного маршрута и там, конечно, будут и Махачкала, и Каспийск. Все основные курортные города, расположенные на Каспийском море, будут включены в этот маршрут», — сообщил Игорь Бабушкин.

Также читают:

В ноябре будет открыт авиамаршрут между Махачкалой...
Выставка промпотенциала Дагестана приняла московск...
Вопросы развития земледелия республики обсуждались...
Эко-отели и брендовые маршруты для туристов Кавказ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *