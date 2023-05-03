3 мая на площадке КИВ состоялась сессия «Виноградарство и виноделие в Северо-Кавказском федеральном округе: пути развития».

Мероприятие прошло при участии вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова. Выступая, вице-премьер отметил, что Дагестан входит в тройку лидеров по площади виноградных насаждений в стране, а также рассказал о том, какие меры принимаются в республике для развития отрасли.

«На сегодняшний день на долю Республики Дагестан приходится 29% виноградников России. В сфере виноградарства у нас занято 247 субъектов предпринимательской деятельности», — сказал Абдулмуталибов.

Кроме того, по словам вице-премьера, в регионе отмечается динамика к повышению объемов производства алкогольной продукции.