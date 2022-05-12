Вакцинация, Общество

Дагестан вакцинирован на 81,9%

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12 мая на заседании Оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории РД озвучен показатель уровня вакцинации в республике. По сообщению Абдулмуслима Абдулмуслимова на сегодняшний день в Дагестане вакциинировано 81,9% граждан. Наименьший показатель вакцинации населения у города Избербаша, где привито 66,4%.

Что касается перспектив развития заболевания, Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на Китай и ряд стран Европы, где вновь наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом.

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