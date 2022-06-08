Дагестан в рамках ПМЭФ планирует заключить полтора десятка соглашений

15 июня в Санкт-Петербурге начнет работу Петербургский международный экономический форум, который за двадцатипятилетний период своего существования стал ведущей мировой площадкой для обсуждения основных вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками. В работе ПМЭФ примет участие делегация Республики Дагестан под руководством Сергея Меликова. Глава региона выразил мнение, что форум станет отличной возможностью представить растущий потенциал Дагестана, заручиться поддержкой надёжных партнёров, а также привлечь крупных инвесторов в республику. «В этом году на полях форума мы планируем заключить около пятнадцати соглашений в самых разных сферах: от экологии и науки до финансов и дорожной инфраструктуры», — сказал Сергей Меликов, выразив уверенность , что предстоящий форум позволит открыть Дагестан для инвестиций и новых проектов. Особое внимание планируется уделить развитию туризма и новых логистических цепочек. Форум продолжит свою работу до 18 июня 2022 года, его девизом в текущем году определен слоган «Новый мир — новые возможности».

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