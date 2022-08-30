Дагестан в лидерах страны по количеству отремонтированных школ

Об этом сообщил Глава Дагестана Сергей Меликов.

В этом году, помимо новых образовательных учреждений, 210 зданий школ республики откроются после капитального ремонта. Они станут более комфортными для детей, безопасными и современными.

«Ни разу в Дагестане такое количество школ за один год не ремонтировали», — заявил Сергей Меликов.

Он поблагодарил руководителей органов власти и глав муниципалитетов за проведенную работу, особо выделив в том числе контроль со стороны депутатов, Правительства РД, благодаря которым удалось качественно и в срок решить поставленные задачи.