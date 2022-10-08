Дагестан в лидерах среди регионов России по благотворительной активности

Об этом на пленарном заседании VI Международного благотворительного форума «Солнечный берег. НКО. Перезагрузка» заявил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

По мнению главы региона, НКО доказали свою незаменимость во время пандемии. Неоценимый вклад они вносят и сегодня — в формирование гуманитарных грузов в зону СВО для тех, кому она крайне необходима.

По его словам, активное взаимодействие общественных организаций с государством помогает понять реальные проблемы людей, их чаяния и нужды, и на основе этого выработать необходимые решения.