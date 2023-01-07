Дагестан в лидерах по поголовью мелкого рогатого скота

Численность поголовья овец и коз в Дагестане на начало 2022 года составила 4 млн. 652 тысячи голов. Это 22,5 процента от общего поголовья в РФ и первое место в стране в разрезе субъектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.

По данным ведомства, в 1990 году Дагестан по численности овец занимал в России 4-е место и на долю республики приходилось всего 5,8% от российского овцепоголовья. На сегодня всего два региона в России превысили численность овец относительно уровня 1990 года. За этот период численность овец и коз в республике выросла на 39%, тогда как по стране в целом отмечается заметное снижение. Внутри республики пальму первенства по овцепоголовью удерживают Левашинский (422 тыс. голов), Акушинский (324 тыс.), Ногайский (317 тыс.) и Тарумовский (309 тыс.) районы.

С целью изучения состояния дел на землях отгонного животноводства и хода зимовки скота первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов побывал в Кочубейской зоне отгонного животноводства. В поездке его сопровождали заместитель руководителя Республиканского управления отгонного животноводства Абдулбасир Мухумаев, руководитель дагестанского филиала ФГБУ «Фитомелиорация Черных земель и Кизлярских пастбищ» Магомед Ахбердилов и ведущий специалист Управления мелиорации Минсельхозпрода РД Абдула Мутуев.

В ряде хозяйств проходит ранний окот. В частности, в «СПК Алиханский» Акушинского района уже окотилось более 250 овцематок. По словам замминистра, у раннего окота есть определенные преимущества. Так, молодняк к началу пастбищного сезона достигают возраста, когда они в состоянии поедать зеленый корм и делать большие переходы. Кроме того, у ягнят раннего окота есть возможность окрепнуть до наступления следующей зимы и вступить в зимовку более крепкими и крупными, чем ягнята весеннего окота.

Как заметили члены делегации, ранний окот в данном хозяйстве проходит удачно — теплая погода, травостой на пастбищах, запасы достаточного объема кормов, в том числе комбикормов, позволяют получить хороший приплод. Напомним, в республике имеется 3 млн 600 тысяч овцематок, из которых около 1 млн на землях отгонного животноводства. В прошлом году был обеспечен практически полный вывод овцепоголовья на летние пастбища в горах, что дало равнинной растительности возможность укрепиться, вдобавок к этому погода в конце года выдалась дождливой, что тоже позволило сформироваться зеленому покрову. Эти факторы с наличием достаточного запаса кормов и создают основу для благополучной зимовки скота.

В поселке Кочубей, в самом центре отгонного животноводства, построен современный комбикормовый цех. Это существенно упрощает доступ хозяйств в отгонных зонах к качественным комбикормам. Как указал предприниматель Явнус Явнусов, работая продолжительное время в этой сфере, он убедился, что размещение такого производства в этой зоне окажет существенную поддержку нашим животноводам. Правильность решения подтверждается тем, что представители отгонных хозяйств практически беспрерывно приезжают за комбикормами. Построенные мельничный комплекс и комбикормовый цех такого масштаба на данный момент являются лучшими в этой зоне.

В СПК «Буцринский» Хунзахского района в рамках программы мелиорации пробурена артезианская скважина. Руководитель хозяйства Нурмагомед Магомедов выразил благодарность Правительству РД за то, что работает программа, направленная на решение вопросов водообеспечения для нужд сельхозпроизводства, проинформировал, что зимовка проходит нормально.

Делегация также ознакомилась с состоянием земель, где выполнены фитомелиоративные работы. Так, на отгонных землях хозяйств Рутульского района в 2020-2021 годах был высажен джузгун – пескоукрепляющее растение. Кустарники прижились и свою функцию по закреплению песков успешно выполняют.

По словам Шарипа Шарипова в республике за период 2014 — 2022 гг. фитомелиоративные работы выполнены на более чем 21 тыс.га, что является лучшим результатом по стране и в планах — наращивать усилия в этом направлении. Комментируя увиденное, первый заместитель министра отметил, что в приоритете внимания Минсельхозпрода РД работа над решением ряда вопросов.

«В степных засушливых условиях исключительную значимость имеет обводнение пастбищ. В этой связи мы обращаемся к руководителям хозяйств с тем, чтобы свои артезианские скважины привели в порядок. Учитывая, что многие скважины исчерпали свой ресурс, прорабатывается вопрос разработки специальной программы по строительству артезианских скважин в Республике Дагестан. Вторая проблема — это опустынивание пастбищ. Начата разработка федеральной программы по борьбе с опустыниванием. В республике создали свою рабочую группу для оценки земель отгонного животноводства, куда включили представителей разных научных учреждений.

Намерены осуществить градацию земель в зависимости от их уровня состояния и для каждой из групп будут разработаны свои технологии и приемы восстановления. Какие-то земли на некоторое время придется освободить от скота. Предстоит огромная работа по геоботаническому обследованию земель. Север Дагестана — это важная для животноводства территория, где сосредоточена существенная часть республиканского поголовья МРС и КРС. Поэтому в планах руководства РД разработка комплекса системных мер по защите данных земель.

Зимовка проходит в штатном режиме, животноводческие помещения подготовлены к началу массового окота овец. Задача — организованно провести окотную кампанию, обеспечив максимальную сохранность приплода. Ветеринарная служба держит ситуацию под контролем. Высказали ряд пожеланий по улучшению ситуации и успешному осуществлению ответственных этапов в животноводстве», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

Источник: РИА «Дагестан»