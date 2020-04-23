Дагестан в лидерах по обеспечению высокого уровня контрактации и использованию дотаций из центра

Дагестан оказался в числе лидеров по уровню контрактации и освоению дотаций из центра. Об этом стало известно 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Председательствовал на нем премьер РФ Михаил Мишустин. В мероприятии принял участие руководитель Дагестана Владимир Васильев.

Темой обсуждения стала готовность системы здравоохранения к вирусу и обеспечение медучреждений всем необходимым.

Мишустин сообщил о выделенных регионам 33 миллиардах рублей и отметил недостаточно эффективное использование этих средств в ряде субъектов. Он также напомнил, что по указанию главы государства в регионах должны быть созданы медицинские бригады, которые при нехватке кадров должны формироваться из числа студентов медицинских вузов.

Глава Минфина страны рассказал о кассовом исполнении и контрактации. Антон Силуанов выделил несколько регионов, у которых повышен уровень контрактации. В их число вошел Дагестан наряду с Татарстаном, Нижегородской областью и Чечней.