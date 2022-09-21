Дагестан в лидерах по наполнению ЕГРН качественными и достоверными сведениями. Об этом заявил Глава Дагестана Сергей Меликов.

Эта работа проводится в рамках совместного Плана мероприятий с Росреестром.

Так, на сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях в отношении порядка 15 тысяч объектов недвижимости.

«По данному показателю наша республика находится в лидерах в целом по стране. Однако мы понимаем, что впереди ещё больше работы, так как таких объектов, где надо наводить порядок в сведениях в ЕГРН, порядка 500 тысяч», – отметил Сергей Меликов.