Дагестан в лидерах национального туристического рейтинга среди субъектов СКФО

Регион по итогам национального туристического рейтинга находится на втором месте среди республик Северо-Кавказского федерального округа и на 45-м месте среди субъектов РФ (в 2021 году на 57 месте). Регион вошел во вторую, «серебряную» группу рейтинга с названием «Крепкие профи».

Исследование провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и редакция журнала «Отдых в России». Регионы оценивали по нескольким критериям. Среди них — уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, популярность субъекта среди российских и иностранных туристов.

«Регионом-открытием этого года смело можно назвать Дагестан. Только по официальным данным, число ночевок и российских туристов здесь за 9 месяцев 2022 года выросло в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А по количеству запросов в поисковых сетях рост аж в 4 раза – по этому показателю регион вышел на 4-е место по России. И хотя интерес к республике у россиян был уже давно, именно в 2022 году Дагестан стал настоящим хитом», — говорится в статье.