Дагестан в эти дни принимает активное участие в работе ПМЭФ

«В условиях тектонических изменений во всем мире, ухода от доминирования Запада, ПМЭФ становится площадкой глобальных перемен. Безусловно, учитывая выгодное геостратегическое положение, Дагестан должен только выиграть от этого разворота России на Юг и Восток. Поэтому высок интерес к нашему региону в последнее время. Также уверен, что Дербент может вернуть свое было величие как международного экономического узла.

Делегация Дагестана, под руководством Главы республики Сергея Алимовича Меликова, принимает активное участие в работе ПМЭФ, чтобы обеспечить лучшее будущее для нашего края. Уверен, все у нас получится», — написал у себя на странице в телеграм мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.