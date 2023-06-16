Экономика

Дагестан в эти дни принимает активное участие в работе ПМЭФ

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«В условиях тектонических изменений во всем мире, ухода от доминирования Запада, ПМЭФ становится площадкой глобальных перемен. Безусловно, учитывая выгодное геостратегическое положение, Дагестан должен только выиграть от этого разворота России на Юг и Восток. Поэтому высок интерес к нашему региону в последнее время. Также уверен, что Дербент может вернуть свое было величие как международного экономического узла.

Делегация Дагестана, под руководством Главы республики Сергея Алимовича Меликова, принимает активное участие в работе ПМЭФ, чтобы обеспечить лучшее будущее для нашего края. Уверен, все у нас получится», — написал у себя на странице в телеграм мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

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