Дагестан в числе регионов России, которые уже приступили к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году

Об этом сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В этом году по нацпроекту приведут к нормативу более 5,4 тыс. участков дорог. Вице-премьер рассказал, что дорожные работы ведутся уже почти в двух десятках регионов.

По его словам, к укладке покрытия приступили Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Курская и Саратовская области, республики Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Крым и другие регионы.

Традиционно в зоне особого внимания – социально значимые маршруты. К нормативу приведут 2,3 тыс. км участков, ведущих к образовательным учреждениям, 2,5 тыс. км – к медучреждениям, 600 км – к спортобъектам и 1,8 тыс. км туристических маршрутов.