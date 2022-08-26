Дагестан в числе регионов, которые первые получат средства по новой программе переселения из аварийного жилья

Первыми регионами, которые получат средства по новой программе переселения из аварийного жилья, станут Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Республика Дагестан. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Расселение аварийного жилья играет большую роль в достижении показателей нацпроекта. Мы не только обеспечиваем гражданам лучшие условия для жизни, но и даём регионам возможность комплексного развития территорий за счёт увеличения их градостроительного потенциала. Важно, что проект активно поддерживается Президентом и Правительством, и благодаря хорошему финансированию и обеспечению законодательных условий для его успешной реализации все регионы работают эффективно», – заявил Марат Хуснуллин.

Он отметил, что по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» всего предстоит расселить более 510 тысяч человек из аварийного жилья площадью порядка 9 млн кв. м, признанного таковым до 1 января 2017 года. По его словам, с 2019 года Фондом ЖКХ в субъекты Российской Федерации уже перечислено почти 276 млрд рублей и всего нарастающим итогом за весь период работы программы переселено более 384 тысяч человек с площади около 6,5 млн. кв. м.

«Работы ещё много, и очень важно, что сегодня девять регионов уже приступают к новой программе по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Принятые решения обеспечат переселение людей с площади около полумиллиона квадратных метров, а это почти треть аварийного жилого фонда этих регионов в 2022 году», – сказал вице-премьер.

«Программа переселения имеет высокую социальную значимость, и субъекты Российской Федерации демонстрируют уверенную динамику её реализации: на сегодняшний день более 65 регионов приняли решение о завершении программных мероприятий в полном объёме и с опережением установленных сроков, что позволит им приступить к расселению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. И первые регионы-лидеры уже в ближайшее время начнут переселять жителей таких домов, – сказал генеральный директор публично-правовой компании “Фонд развития территорий” Константин Цицин. – Отмечу, что приоритетным способом расселения аварийного жилищного фонда остаётся строительство многоквартирных домов, и здесь крайне важно держать на контроле качество возводимого жилья – оно должно отвечать всем нормам комфортности и безопасности, иметь высокий класс энергоэффективности. Кроме того, новостройки необходимо обеспечить социальными объектами, а также современной коммунальной инфраструктурой. Именно о таком качестве жизни наших граждан говорит Президент, который лично инициировал старт этой масштабной программы, аналогов которой нет ни в одной стране мира».

24 августа на заседании Правительства премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении 22,5 млрд рублей девяти субъектам, завершившим до 1 мая 2022 года реализацию программы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и готовым приступить к первому этапу новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.