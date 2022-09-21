Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных»

Об этом говорили сегодня на встрече Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского, который прибыл в регион с рабочей поездкой.
Госпрограмма решает сразу четыре стратегические цели:
создание и внедрение отечественного геопространственного обеспечения;
достижение «цифровой зрелости»;
повышение качества государственных услуг и сервисов;
обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН.
Сегодня Дагестан – лидер среди регионов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%, благодаря чему субъект и попал в число пилотных.