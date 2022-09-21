Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных»

Дагестан вошёл в число пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных». Сегодня, 21 сентября, состоялась встреча Главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

Обсуждали реализацию государственной программы «Национальная система пространственных данных». Так, Дагестан вошёл в 20-ку пилотных регионов, где в числе первых будут реализованы сервисы этой платформы.

Госпрограмма решает сразу четыре стратегические цели: создание и внедрение отечественного геопространственного обеспечения, достижение «цифровой зрелости», повышение качества государственных услуг и сервисов, обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН. Сегодня Дагестан – лидер среди регионов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%, благодаря чему субъект и попал в число пилотных.